Ижевск, , 11:47 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 32 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 232 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 328 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса пять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, за минувшие сутки скончался 69-летний мужчина.

В течение суток госпитализирован один человек, накануне в больницу попали четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 813 человек, 34 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, оба пациента подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 жителей республики.