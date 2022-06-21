Сеул, 21 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 20 июня с послом Израиля в Сеуле Акивой Тор, с которым обсудил развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в ходе встречи министр иностранных дел Южной Кореи подчеркнул, что в текущем году страны отпразднуют 60-летие установления дипломатических отношений, а также выразил необходимость развития предметного сотрудничества.

Пак Чин также попросил правительство Израиля поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, Акива Тор акцентировал внимания на том, что у Южной Кореи и Израиля, которые являются инновационными странами, есть много возможностей не только для расширения двустороннего сотрудничества, но и сотрудничества с третьими странами.

Посол также пригласил министра иностранных дел Южной Кореи посетить Израиль в любое время.