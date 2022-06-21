Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Женщина, находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, наехала на коляску с младенцем в Калининском районе Санкт-Петербурга. Ребенок, 2021 года рождения, получил травмы и в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Злоумышленница задержана.

Детская коляска ru.torange.biz

Как сообщили 21 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд автомобиля Renault Sandero на детскую коляску произошел утром 20 июня на улице Карпинского. За рулем находилась 34-летняя гражданка в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении женщины-водителя составлены протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности.

«Злоумышленница доставлена в отдел полиции, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в Главке полиции.

В отношении нарушительницы по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.