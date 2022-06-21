Самара, , 11:48 — REGNUM Арсенал оружия и боеприпасов изъяли из незаконного оборота в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Оружие

Сообщается, что сотрудники полиции получили сведения о том, что на территории садового товарищества на окраине Самары могут находиться оружие и боеприпасы. Прибыв на место, полицейские обнаружили в гараже одной из дач склад запрещенных к свободному обороту предметов.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли автомат Калашникова с двумя оружейными магазинами, пистолет пулемет К6−92 и магазин к нему, два оптических прицела, два глушителя, деревянный приклад и более 630 патронов.

По данному факту в отношении владельца дачного участка ранее несудимого местного жителя 1983 года рождения было возбуждено уголовное дело.

«Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит пресс-служба слова начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковника внутренней службы Сергея Гольдштейна.