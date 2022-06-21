Донецк, 21 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Кировский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу украинских нацистов. Об этом 21 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:03 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до трёх человек выросло количество пострадавших в результате обстрела города Ясиноватая в ДНР со стороны украинских нацистов.