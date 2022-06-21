Иркутск, , 11:46 — REGNUM Сначала летней оздоровительной кампании-2022 в Иркутской области уже отдохнули 57 тысяч детей, сообщает 21 июня телеграм-канал правительства региона.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и отдыхающие дети в лагере Правительство Иркутской области

«Мы долго готовились к полноценной оздоровительной кампании. Два года детские учреждения работали в стесненных условиях из-за коронавируса. Сегодня лагеря работают в полную силу. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто задействован в детском отдыхе. Пожелать, чтобы у нас все прошло без происшествий, чтобы дети получили заряд бодрости, внимания и самостоятельности», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Сезон стартовал 25 мая в 748 детских учреждениях. Все учреждения прошли проверку на соблюдение требований пожарной и санитарной безопасности.

О том, как прошла первая смена в детском оздоровительном лагере «Лазурный» Губернатору Игорю Кобзеву рассказали сами отдыхающие. Учреждение глава региона посетил сегодня, 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить регулярный мониторинг уже открывшихся детских лагерей.

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