Ханты-Мансийск, , 11:45 — REGNUM В Югре не в должном объёме исполняется поручение президента РФ Владимира Путина о завершении строительства капитальных объектов. Об этом заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Ханты-Мансийского отделения ООО МСП «Опора России» Владимир Зиновьев.

Долгострой

По мнению общественника, в регионе давно назрела необходимость реформирования строительной отрасли.

На сегодняшний день в Югре, по данным реестра объектов незавершённого строительства, 563 долгостроя общей стоимостью 22,3 млрд рублей. Годами не вводятся в эксплуатацию учреждения образования, культуры, спорта. Доля вложенных федеральных средств в долгострои составляет свыше 335 млн рублей. Власти Югры десять лет обещают сдать больницы в Нижневартовске и Советском, более десяти — в Горноправдинске. С 2014 года стоит без охраны недостроенный детский сад в районе Центра развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске, который начали возводить по программе государственно-частного партнёрства ещё в 2012 году.

«Ситуация критична. Мы видим неэффективность работы строительного сектора региона. В новых геополитических условиях строительство должно стать локомотивом развития экономики России: здесь задействовано большое количество предприятий, малый и средний бизнес, смежный сектор — речь идет о производстве техники, стройматериалов, металлургии, деревообработке, химии, создании новых рабочих мест. На деле же мы констатируем множество незавершённых объектов, переносы сроков, «зависшие» и «потерянные» средства. А ряд недостроев и вовсе магическим образом исчезают из реестров надзорных ведомств, превращаясь в бесхозные объекты», — цитирует Владимира Зиновьева пресс-служба ОНФ по ХМАО.

Помимо этого, общественник заявил, что в Югре наблюдается низкое качество строительства и контроля, а также незаинтересованность в конечном результате. Народный фронт в Югре планирует провести рабочее совещание с представителями органов исполнительной власти автономного округа, посвящённое обеспечению безопасности граждан при соседстве с недостроями, эффективности расходования бюджетных средств при строительстве объектов социальной сферы и другим вопросам.