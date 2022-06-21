Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В Екатеринбург привезли первые три трамвая, которые будут задействованы на линии в Верхнюю Пышму. Об этом говорится в телеграм-канале свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Трамвай Фото предоставлено пресс-службой УГМК

По информации областного департамента информполитики, в ближайшее время регион получит ещё восемь низкопольных трамваев. Запустить движение по межмуниципальному трамвайному маршруту планируется в августе.

Общая протяжённость ветки составляет около 18 км. На ней будет 25 остановок.