Манчестер, Великобритания, 21 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Решение запретить трансгендерам участвовать в международных женских соревнованиях приняла Международная федерация регбилиг (IRL). Об этом 21 июня сообщает Reutersсо ссылкой на организацию.

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«Ответственность IRL — сбалансировать право человека на участие с предполагаемым риском для других участников», — говорится в заявлении.

В организации добавили, что необходимо провести дополнительные консультации и исследования, прежде чем утвердить политику в отношении трансгендеров.

Добавим, что IRL — это ведущая международная организация в регби-13, разновидности регби, где команда состоит из 13 человек.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) утвердила новые ограничения на участие трансгендеров в соревнованиях среди женщин. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решили пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.