Кострома, 21 июня 2022, 11:46 — REGNUM В Костромской области по итогам января-мая 2022 года на 11% снизилось число аварий, на 54% — погибших в них и на 12,5% — раненых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.
В области зарегистрировали 210 дорожно-транспортных происшествий против 236 за аналогичный период 2021 года и 12 смертей (26 в прошлом году). Число травмированных снизилось с 305 до 267.
Тридцать шесть аварий за первые пять месяцев 2022 года (40 в 2021) произошли на четырёх федеральных трассах, пролегающих через Костромскую область. Большее количество из них традиционно зарегистрировали на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (Р-243). Показатели по смертности сократились вдвое — с 13 до 6 человек.
По мнению губернатора региона Сергея Ситникова, снижению аварийности способствовал перенос предупреждающих знаков.
На проработке в Министерстве транспорта находится предложение по расширению Р-243 с двух до четырёх полос с тем, чтобы обеспечить водителям возможность безопасного обгона большегрузов. Просьба от администрации региона в министерство была подана год назад, ответа на неё пока нет.
Справка: в 2019 году на трассе Р-243 в границах Костромской области произошло 62 аварии, в них погибли 9 человек. В 2021 году показатели ухудшились — в 73 авариях от полученных травм скончались 22 человека.
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