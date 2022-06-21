Кострома, 21 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Костромской области по итогам января-мая 2022 года на 11% снизилось число аварий, на 54% — погибших в них и на 12,5% — раненых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Трасса Кострома-Шарья-Киров — Пермь в Костромской области

В области зарегистрировали 210 дорожно-транспортных происшествий против 236 за аналогичный период 2021 года и 12 смертей (26 в прошлом году). Число травмированных снизилось с 305 до 267.

Тридцать шесть аварий за первые пять месяцев 2022 года (40 в 2021) произошли на четырёх федеральных трассах, пролегающих через Костромскую область. Большее количество из них традиционно зарегистрировали на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (Р-243). Показатели по смертности сократились вдвое — с 13 до 6 человек.

По мнению губернатора региона Сергея Ситникова, снижению аварийности способствовал перенос предупреждающих знаков.

«В этом году фиксируем значительное снижение количества ДТП, получивших ранения и погибших в ДТП. При этом средства объективного контроля показывают, что меньше ездить по дорогам не стали. Самое большое снижение произошло на федеральной трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Мантуровский, Макарьевский, Кадыйский район, где систематически регулярно происходили ДТП на участках обгона с выездом на встречную полосу, резко сократилось количество аварий. Перенос предупреждающих знаков дал возможность водителям ориентироваться в дорожной обстановке», — сказал на еженедельном совещании в администрации глава.

На проработке в Министерстве транспорта находится предложение по расширению Р-243 с двух до четырёх полос с тем, чтобы обеспечить водителям возможность безопасного обгона большегрузов. Просьба от администрации региона в министерство была подана год назад, ответа на неё пока нет.