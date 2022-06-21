Пермь, 21 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Перми ожидают заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Планируется, что он посетит столицу Прикамья с рабочей поездкой, сообщает издание »Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер прибудет в Пермь 25 июня. Он проведёт заседание федерального оргкомитета «Пермь-300».

Повестка заседания пока не разглашается. Напомним, Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет в ноябре 2020 года.