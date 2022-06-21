Берлин, 21 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Российское посольство в Германии стало реже фиксировать обращения соотечественников о фактах дискриминации. Об этом сообщил глава посольства Сергей Нечаев.

Бундестаг. Берлин

По его словам, посольство России фиксирует снижение числа обращений соотечественников в связи с фактами дискриминации. Тем не менее, Нечаев пообещал, что дипломаты продолжат следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии русскоязычное население находится в дискриминационном положении, заявило посольство Российской Федерации в стране на своей странице в социальных сетях со ссылкой на доклад МИД «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. Ситуация в Эстонии».