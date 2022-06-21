Москва, 21 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, на торгах Московской биржи, по данным на 11:16 по мск, курс доллара упал на 841 копейки, до 54, 88 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Курс европейской валюты опустился 1 рубль на 14 копеек, до 57,70 рубля.

Официальный курс Банка России на 21 июня составляет 56,17 рубля за один доллар, курс евро — 58 80 рубля.

ИА REGNUM ранее сообщало, в правительстве России считают оптимальным курс валют 70-80 рублей за доллар.

Читайте подробнее: Курс рубля обновил семилетний максимум против доллара