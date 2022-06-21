Молдавия, , 11:40 — REGNUM Уровень инфляции в Молдавии растёт «рекордными» темпами из-за специфики расходов населения. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на телеканале PRO TV Chisinau.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

«Почему инфляция у нас такая высокая? Потому что у нас определённый тип потребления. У наших домохозяйств более ограниченные ресурсы и потребляются в большинстве своём те товары, на которые выросли цены, — продукты питания и энергоресурсы», — сказала премьер-министр.

Она отметила, что в среднем у молдавской семьи 45% доходов уходит на продукты. По словам Гаврилицы, в ходе общения с представителями Конгресса Соединённых Штатов она узнала, что там рост цен на продукты вообще не включают в индекс инфляции, тем не менее в США годовой уровень инфляции достиг 8% впервые за 50 лет.

Напомним, в апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%. В мае этот показатель составил 29,05%. Больше всего цены выросли на продукты.

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