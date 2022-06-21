История вопроса

Италия является одним из важнейших партнёров Российской Федерации в Европе, с ней ведётся активное экономическое сотрудничество, ведётся политический диалог, поддерживаются культурные связи.

Межгосударственные контакты между двумя странами поддерживаются на всех уровнях. Особенно благоприятными российско-итальянские отношения были в период с 2000 по 2014 годы.

Взаимный товарооборот в 2013 году достиг пика в 53,8 млрд долларов. Более 80% российского экспорта составляют приходится на сырьевые товары, ввозятся из Италии машины и оборудование, продукция химической промышленности, продовольствие и товары народного потребления. Италия является вторым после Германии в Европе покупателем российского газа.

Инвестиции итальянских компаний в российскую экономику составляют около четырёх миллиардов долларов, российских в итальянскую – порядка 2,5 млрд. Развивается промышленная кооперация – реализуются совместные проекты как в области высоких технологий (ядерная энергетика, биотехнологии, нанотехнологии, авиация, космос), так и по производству товаров народного потребления и продовольственных товаров.

Ежегодно Италию посещают более полумиллиона российских туристов. Встречный поток туристов достигает двухсот тысяч человек в год. Развиваются контакты в области культуры.

После украинских событий 2013-2014 года и присоединения Крыма к России Италия поддержала антироссийские санкции, в результате чего экономическое сотрудничество двух стран понесло потери, но не в такой степени, как со многими другими странами. Некоторые итальянские политики и регионы Италии, добивающиеся большей автономии от Рима, выразили поддержку России и заявили о признании российского статуса Крыма.

После прихода к власти в Италии правительства евроскептиков, контакты с Россией активизировались. Члены правительства неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций Евросоюза против России, как вредных для итальянской экономики, но пока не предприняли для этого никаких активных действий.

