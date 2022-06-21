В МИД России прибыл посол Италии
Москва, 21 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. К зданию Министерства иностранных дел России 21 июня прибыл посол Италии в Москве Джорджо Стараче.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посол Италии в РФ Джорджо Стараче на выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» в Москве
Как отмечает РИА Новости, причина прибытия итальянского дипломата во внешнеполитическое ведомство РФ неизвестна.
Также указывается, что по прибытии Стараче прошел в здание МИД России в сопровождении сотрудников дипмиссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за решения властей Литвы о введении запрета на транзит ряда товаров в Калининградскую область посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер прибыл в МИД России.