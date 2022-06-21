Улан-Удэ, 21 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. Четверо заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 102. Жертвами коронавируса стали 3035 человек.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 819 пациентов, в том числе 13 за последние сутки.