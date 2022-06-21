Лос-Анджелес, США, 21 июня 2022, 11:39 — REGNUM Американская модель и телезвезда Хлои Кардашьян завела новый роман. Об этом 21 июня пишет People, ссылаясь на свой источник.
Как отмечает издание, имя нового возлюбленного не раскрывается, однако известно, что Хлою Кардашьян с ним познакомила сестра, предпринимательница Ким Кардашьян. По данным СМИ, избранник является частным инвестором.
ИА REGNUM напоминает, что бывший возлюбленный Хлои Кардашьян, баскетболист Тристан Томпсон, изменил ей, будучи с ней в отношениях. Спортсмен тайно встречался с тренером Марали Николс, которая родила от него ребёнка.
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