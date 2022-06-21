Лос-Анджелес, США, 21 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Американская модель и телезвезда Хлои Кардашьян завела новый роман. Об этом 21 июня пишет People, ссылаясь на свой источник.

Toglenn Хлои Кардашьян

Как отмечает издание, имя нового возлюбленного не раскрывается, однако известно, что Хлою Кардашьян с ним познакомила сестра, предпринимательница Ким Кардашьян. По данным СМИ, избранник является частным инвестором.

ИА REGNUM напоминает, что бывший возлюбленный Хлои Кардашьян, баскетболист Тристан Томпсон, изменил ей, будучи с ней в отношениях. Спортсмен тайно встречался с тренером Марали Николс, которая родила от него ребёнка.