Якутск, 21 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего в Якутии Ан-2. На борту находятся спасатели, сообщил 21 июня телеграм-канал авиакомпании «Полярные авиалинии».

Af.mil Ми-8

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Вертолёт отправили на поиски в 15:30 по местному времени (9:30 мск), приземлиться пропавший с радаров самолёт должен был в 9:00 (3:00 мск) в Кобяйском районе.

На борту Ми-8 находятся члены экипажа и пять спасателей. Ранее на поиски воздушного судна был отправлен самолёт Ан-26.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное судно следовало из Якутска в пункт Вертикальный в Кобяйском районе республики. На борту находились два пилота и пассажир.