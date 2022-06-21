Ясиноватая, ДНР, 21 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. До трёх человек выросло количество пострадавших в результате обстрела города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР со стороны украинских нацистов. Об этом 21 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Ясиноватой число раненых возросло до трех человек», — говорится в сообщении.

При этом ранее в штабе территориальной обороны ДНР о раненном в Ясиноватой при обстреле города киевскими боевиками мужчине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которого обсудил в том числе вопросы урегулирования кризиса на Украине.