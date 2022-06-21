Москва, , 11:34 — REGNUM В ЛДПР предложили варианты ответа на блокаду грузов Литвой в Калининградскую область.

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы можем запретить транзит литовских дальнобойщиков по России, лишить Литву электроэнергии», — отметили в ЛДПР.

Кроме того, Россия может напомнить прибалтийским соседям о проекте Сувалкского коридора — это проект «прорубленного» по границе Литвы и Польши коридора из Калининграда в Белоруссию, от него отказались только из-за гарантий Вильнюса на беспрепятственный транзит, указали в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛДПР вместе с депутатами Госдумы провела протестную акцию у посольства Литвы. Россия должна дать самый жёсткий ответ на попытку взять в заложники Калининградскую область России, убеждены Госдуме.

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны.

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