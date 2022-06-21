Архангельск, 21 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Отдых на архангельских пляжах представляет опасность для людей. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора, исследовав пробы песка и воды, сообщает пресс-служба ведомства.

Серова Полина ИА REGNUM Лето в Архангельске

«Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям пробы воды в р. Северная Двина в округе Майская Горка на о-ве Краснофлотский, напротив м/р Варавино и в Октябрьском округе в районе ул. Логинова», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Наличие микроорганизмов показали и пробы песка на городском пляже Архангельска, а также в Северном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае открыли 11 пляжей.