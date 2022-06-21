Казань, , 11:32 — REGNUM В Татарии за последние сутки подтвердили 66 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 68 человек. По информации общероссийского оперативного штаба на 21 июня, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за минувший день 43 пациента.

Пандемия Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 152 086 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 148 042 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписали 215 пациентов, умерших нет.

ИА REGNUM напоминает, пандемия коронавируса отразилась на результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, заявил 17 июня на ПМЭФ первый вице-спикер Андрей Белоусов.

Читайте также: Татария вошла в топ-3 регионов РФ по состоянию инвестиционного климата