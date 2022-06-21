Анкара, 21 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которого обсудил в том числе вопросы урегулирования кризиса на Украине, передает телеканал NTV.

Foreign and Commonwealth Office Мевлют Чавушоглу

«Чавушоглу провел сегодня (21 июня) телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Обсуждались вопросы расширения НАТО ситуация на Украине, другие региональные вопросы», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что из-за разногласий по итогам встречи с Турцией, в ходе которой стороны не смогли добиться прогресса, Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября 2022 года.

Читайте также: Президент Финляндии сообщил о неудачных переговорах с Турцией по НАТО