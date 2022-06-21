Калининград, 21 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Список товаров, которые Литва блокирует для транзита в Калининградскую область, опубликовало минэкономразвития российского региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

В список попали технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника стоимостью более 750 евро. Также в перечне находятся звукозаписывающая аппаратура и музыкальные инструменты.

Отдельно указана группа товаров, на которые запрет не распространяется временно. Так, до 10 июля возможны поставки икры и её заменителей, этилового спирта, минеральных и химических удобрений, а также древесины и изделий из дерева. По этой номенклатуре допускаются поставки по договорам, заключенным до 9 апреля 2022 года.

Нефть и нефтепродукты попадут под ограничения с 5 декабря 2022 года.

Ранее Литовские железные дороги предупредили Москву о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область.

В МИД России назвали действия Литвы открыто враждебными и предупредили о последствиях.