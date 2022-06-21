Москва, 21 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В ближайшие выходные жителей Москвы и Московской области ожидает жаркая погода. Об этом 21 июня рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

«К выходным на 25–26 июня выходим на +26…+29 °С в Москве и +25…+30 °С по региону, по Центральной России, по области», — приводит его слова RT.

Кроме того, синоптик уточнил, что к выходным погода в столичном регионе будет солнечной и сухой, а также добавил, что не исключает на будущей неделе повышения температуры воздуха выше отметки в +30 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во вторник, 21 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, температура воздуха +16… +18 °C.