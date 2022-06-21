Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Специалисты АО «Метрострой Северной Столицы» начали подготовку строительного задела для продолжения строительства Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии Петербургского метрополитена. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в пресс-службе предприятия.

Проходческий щит АО «Метрострой Северной столицы»

Напомним, ввод в эксплуатацию первых станций шестой линии намечен на 2024 год.

В настоящее время на участке между будущими станциями «Юго-Западная» и «Путиловская» сооружается последний из трех станционных тоннелей, а также группы камер съезда диаметром более 9 метров. Также ведется проходка тупикового тоннеля 6-го пути, которую «Метрострой Северной Столицы» планирует завершить в 2023 году. Уже завершена механизированная проходка тупикового тоннеля по пятому пути за станцию «Юго-Западная».

Проходческий щит диаметром 5,6 м вышел из монтажно-щитовой камеры у станции «Юго-Западная» 17 февраля 2022 года, прошел около 800 метров с установкой 795 колец.

Напомним, по планам правительства Петербурга, к 2030 году в городе должна появиться 21 новая станция метрополитена. К 2045 году планируют запустить кольцевую линию.

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