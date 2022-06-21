Симферополь, 21 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Трое сотрудников буровых платформ «Черноморнефтегаза», пострадавшие в результате удара ВСУ 20 июня, переведены в ожоговое отделение городской больницы №6 Симферополя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Изначально пациентов доставили в Черноморскую районную центральную больницу. Им диагностировали ожоги и различные травмы. Позже пострадавших перевели на лечение в Симферополь.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки Украины на буровые платформы пострадали три человека. Накануне сообщалось, что они находятся в состоянии средней тяжести. Отметим, что семь человек числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.