Томск, 21 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. На территории Томской области с начала года зарегистрировано 35 случаев наезда на животных. В результате погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Лоси на автодороге

Наиболее тяжкие аварии происходят на загородных трассах при наезде на крупных животных, в том числе на лосей. Всего за шесть месяцев зафиксировано 11 подобных происшествий. Сколько в результате погибло диких животных, не сообщается.

Наиболее опасными в этом отношении оказались дороги Томск — Каргала — Колпашево (4 ДТП) и Камаевка - Асино - Первомайское (3 ДТП).

В связи с этим правоохранители призвали автомобилистов быть предельно внимательными при езде за пределами населённых пунктов.