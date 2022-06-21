Москва, , 12:18 — REGNUM Премьера документального фильма «Неограниченные возможности» состоялась 21 июня 2022 года на онлайн-платформе «Смотрим». Счастливая и комфортная жизнь человека в мегаполисе — это главный тренд развития городов в XXI веке. Это помогает реализовать сразу два национальных проекта: «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Доступная среда Baryatino40.ru

В фильме рассказываются истории трех разных городов России, которые меняются для своих жителей. Но делают ли такие перемены людей счастливыми? Это проверили урбанисты — эксперты по развитию городской среды, а вместе с ними, обычные горожане и жители с ограниченными возможностями.

В Липецке участники инклюзивного театра танца «Параллели» вместе с урбанистом протестировали обновленные улицы, которые изменились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что при реализации национального проекта особое значение придается обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры, доступной для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных граждан. Всего в регионах страны в 2022 году мероприятия по обустройству доступной среды пройдут более чем на 700 таких объектах.

В Железноводске эксперт по городской среде проверил, насколько стала комфортной жизнь после внедрения проекта «Умный город», который реализуется благодаря нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программе «Цифровая экономика».

А жители Казани поделились своими историями — как изменилась столица Татарстана и люди после начала работы программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Только в 2022 году по программе «Стимул в 57 регионах планируется софинансирование строительства 200 объектов инфраструктуры. А это: школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также инженерные коммуникации в новых жилых комплексах.

Фильм «Неограниченные возможности» доступен на платформе smotrim.ru с 21 июня. Герои фильма на личном примере расскажут, как изменилась их жизнь и на сколько комфортной и безопасной она стала.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из ключевых задач нацпроекта «Жильё и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован особый показатель — индекс качества городской среды, который высчитывают на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое.

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в 84 российских регионах и 105 крупнейших городских агломерациях проводятся работы по обустройству транспортной инфраструктуры.