р.п. Пителино, , 11:30 — REGNUM Выставка трофеев от вооружённых сил Украины, полученных в ходе специальной военной операции России, прошла в Пителино Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в детской модельной библиотеке посёлка.

Противотанковая ракета FGM-148 Javelin USARAK

Экспозицию организовал Рязанский музей воздушно-десантных войск совместно с военно-патриотическим историческим клубом «Победа». Посетители увидели экипировку солдат ВСУ производства НАТО, радиостанцию Harris, американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin, беспилотный летательный аппарат R18, блок радиоэлектронных помех.

Кроме того, на выставку привезли осколок от снаряда самоходной артиллерийской установки «Пион», показали форму военнослужащих РФ, а также детские письма, которые были присланы в поддержку участников спецоперации со всей России в рамках акции «Письмо солдату».

Трофеи можно было увидеть с 18 по 20 июня в поселковой библиотеке.