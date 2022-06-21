Уфа, , 11:32 — REGNUM Три ребенка пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что днем 20 июня автомобиль Tayota RAV4, за рулем которого находился 42-летний водитель, следовал около дома №14 по улице Бикбая, поворачивая в сторону улицы Жукова, столкнулся с автомобилем Hyndai Solaris, после этого автомобиль Hyndai Solaris столкнулся с автомашиной Chevrolet Сobalt.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet: 47-летняя женщина и трое детей двух, семи и восьми лет. Пострадавшие с различными ушибами обратились в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе автомобиль насмерть сбил пожилую женщину.