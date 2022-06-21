Москва, , 11:28 — REGNUM России нужны люди дела с предпринимательским мышлением, чтобы перестраивать экономику и двигаться дальше. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин («Новые люди»).

Максим Гулин Государственная дума

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Депутат рассказал, что на прошлой неделе посетил Сургут, где завершился сезон предпринимательской программы «Я в деле».

«В эти дни мы подводим итоги первого сезона всероссийской образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Партия «Новые люди» инициировала ее в этом году вместе с благотворительным фондом «Капитаны». Нас поддержали премьер-министр Михаил Мишустин, Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям. Теперь уже в 60 регионах страны ребята учатся предпринимательству, медиаграмотности, умению работать в команде и управленческим навыкам», — отметил он.

По словам Гулина, в деле уже больше 10 тысяч студентов. По итогам первого сезона они реализовали 521 бизнес-проект.

«Например, в Сургуте ребята запустили стартап по созданию комиксов. Студентов здесь поддержали не только в нашей программе. Идеями многих заинтересовались местные предприниматели и помогли финансами и консультациями», — сказал парламентарий.

Участники программы не только создают свои проекты, но и проводят «просветительские экспедиции», добавил он. В ходе таких экспедиций они рассказали об основах предпринимательства уже больше 30 тыс. школьников и студентов колледжей и техникумов.

«Предпринимательские навыки — это компетенция не будущего, а настоящего. Наши студенты готовы этому учиться. А нашей стране прямо сейчас нужны люди дела с предпринимательским мышлением, чтобы перестраивать экономику и двигаться дальше», — заключил он.

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