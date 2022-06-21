Пенза, , 11:24 — REGNUM В Пензенской области после COVID-19 выписали за прошедшие сутки 39 пациентов. По состоянию на 21 июня в регионе с начала пандемии выздоровели 181 240 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Самоизоляция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Всего по области зарегистрировано 187 624 случая заражения коронавирусом, в том числе 33 — за минувший день.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5943 человека, за сутки умер один пациент.

В пензенские ковид-стационары 20 июня госпитализировали девять человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мире 40% населения не вакцинировано от COVID-19.

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