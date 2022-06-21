Лондон, , 11:22 — REGNUM Корпоративный стресс на крупнейших рынках Европы достиг двухлетнего максимума в условиях, когда инфляция и повышение процентных ставок оказывают давление на компании, сообщает Bloomberg 21 июня.

Долги Ken Teegardin

Согласно европейскому индексу экономического стресса, определяемому международной юридической фирмой Weil, Gotshal & Manges’s, компании в Германии, Великобритании, Франции, Испании и Италии испытывают наибольшие трудности с августа 2020 года. Исследование объединяет данные более чем 3750 европейских компаний.

«Если эта тенденция продолжится, мы ожидаем усиления давления на ликвидность и дальнейшего ужесточения на кредитных рынках, при этом некоторые предприятия будут испытывать трудности с доступом к финансированию и в конечном счете столкнутся с дефолтом, — говорит Нил Дивейни, партнер и соруководитель практики реструктуризации Weil, Gotshal & Manges в Лондоне. — Экономические перспективы стали значительно более проблематичными».

Европейский бизнес с трудом выживает в условиях безудержной инфляции, когда компании вынуждены платить больше за всё от топлива до рабочей силы. В результате ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии и Европейским центральным банком для компаний также удорожается рефинансирование кредитов.

Из пяти европейских стран, исследованных фирмой, Германия оказалась в наиболее бедственном положении, за ней следует Великобритания, а лидерами падения стали компании из сектора розничной торговли и потребительских товаров. Для оценки стресса Weil, Gotshal & Manges’s рассматривала такие показатели, как доступ компаний к ликвидности, изменение ее стоимости и общие рыночные условия.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок стабилизируется, но ждёт подвоха