Москва, , 11:21 — REGNUM Из-за решения властей Литвы о введении запрета на транзит ряда товаров в Калининградскую область посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер прибыл в МИД России. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости.

Маркус Эдерер Bundesministerium für Europa

Отмечается, что машина посла ЕС приехала к зданию внешнеполитического ведомства России на Смоленской площади.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Литвы своим запретом железнодорожного транзита ряда товаров в Калининградскую область ведут себя по отношению к России агрессивно и враждебно.