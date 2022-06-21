Доха, 21 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Введение Грузией санкций в отношении России будет противоречить интересам грузинского народа. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время выступления на экономическом форуме в Катаре.

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

«Мы чётко заявили, что не сможем ввести национальные экономические санкции против России по довольно естественной причине: у нас есть свои национальные интересы», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что, будучи главой правительства, в первую очередь думает об интересах граждан своей страны. При этом премьер-министр заявил, что Тбилиси поддерживает западных «партнёров».

Напомним, оппозиционные партии Грузии требуют от властей ввести антироссийские санкции и решительней поддерживать киевский режим. Представители грузинского правительства обвиняют оппозицию в попытке втянуть республику в вооружённый конфликт с Россией.