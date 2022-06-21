Запорожье, Украина, , 11:25 — REGNUM Железнодорожное сообщение Запорожской области с Крымом будет запущено 1 июля. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Железная дорога. Крым Kosun

По его словам, запустить планируется и грузовое, и пассажирское сообщение. Пассажирские поезда сначала запустят в тестовом режиме, чтобы определить количество желающих перемещаться таким образом.

«Железнодорожное сообщение с Крымом планируется запустить с 1 июля», — сказал РИА Новости Рогов.

Он добавил, что за счёт поездов получится разгрузить пограничные пункты на границе Херсонской области и Крыма.

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