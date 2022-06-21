Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Более 90% представителей так называемых поколений Z и «Альфа» играют в видеоигры. Об этом 21 июня сообщает портал Wccftech.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Эксперты компании Newzoo провели исследование на 36 рынках, они, в частности, поставили перед собой задачу узнать, как игроки разных поколений взаимодействуют с играми и как относятся к брендам. Специалисты компании отмечают, что 79% людей, имеющих доступ к Сети, так или иначе вовлечены в видеоигры. Проведённое исследование также показало, что явление давно вышло за пределы непосредственно игр, поскольку 28% пользователей не просто играют, но и смотрят за тем, как играют другие, участвуют в онлайн-сообществах, следят за подкастами, посещают офлайн-встречи и т.д.

Как отмечает автор статьи, игры стали катализатором социального взаимодействия в большей степени, чем что-либо ещё. «74% игроков больше не играют просто для того, чтобы «поиграть». Они используют виртуальные миры, чтобы общаться с другими, не играя», — отметила редакция издания. С полным отчётом можно ознакомиться на сайте проекта.

Для справки: согласно теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом, к поколению Z относятся люди, родившиеся в период примерно с 1997 по 2012 годы. К поколению «Альфа» относятся родившиеся в начале-середине 2010-х годов по начало 2030-х годов.

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