Калужская область, 19 мая, 2010, 13:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки на дорогах Калужской области совершено т ри дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых два человека погибли и один получил травмы. Всего за сутки зарегистрировано 53 ДТП. Как сообщили 19 мая корреспонденту ИА REGNUM Новости в областном управлении внутренних дел, накануне около 9:17 на 11 км. автодороги Думиничи - Ульяново произошло столкновение трактора МТЗ-82 под управлением 43-летнего местного жителя 1и автомашины "Фольксваген", за рулем которой находился житель Калуги.

В результате ДТП тракторист от полученных травм скончался на месте аварии. В тот же деньна 18 км автодороги Колодяссы - Берестна 31-летний местный житель управляя автомашиной "Фольксваген" не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в центральной районной больнице села Хвастовичи.