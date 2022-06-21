Ялта, Крым, 21 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Идею создать аналог конкурса «Евровидение» и провести его в Крыму поддержала глава администрации Ялты Янина Павленко. Об этом он 21 июня написала в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ялта

«Приглашаю в Ялту! Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады!», — написала Павленко.

Она подчеркнула, что новый конкурс должен быть честным и максимально открытым для всех стран.

«Нам нужен честный конкурс! Открытый для всех стран мира! Где правит бал не политика, а исключительно талант. Такой, каким задумывалось «Евровидение», но давно перестало быть», — считает мэр Ялты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложением учредить российский аналог «Евровидения» и проводить его на территории Крыма.