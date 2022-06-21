Сеул, , 11:21 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о выделении Украине дополнительных $30 млн на оказание гуманитарной помощи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что на Украину будут поставлены медикаменты и продовольствие. В администрации подчеркнули, что Сеул не будет поставлять на Украину оружие.

Правительство Южной Кореи также планирует предоставить ещё $20 млн в зависимости от ситуации на Украине. Отмечается, что в результате этого решения общая сумма увеличится до $100 миллионов, сказал чиновник.

Напомним, ранее Южная Корея предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму $40 млн, 65 единиц нелетального военного назначения и различную помощь украинским беженцам.