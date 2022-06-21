Саратов, 21 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 21 июня зарегистрировали 254 339 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердили 65 тестов. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Выздоровели с начала пандемии 247 537 человек, в том числе 79 — за минувший день. В ковид-центры 20 июня госпитализировали 14 пациентов.

По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 218 пациентов, на амбулаторном — 643.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5988 человек, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России продолжаются исследования вакцины от коронавируса, которая будет давать защиту от нескольких штаммов SARS-CoV-2 сразу.

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