В ковид-стационарах Саратовской области лечатся более 200 пациентов
Саратов, 21 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 21 июня зарегистрировали 254 339 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердили 65 тестов. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели с начала пандемии 247 537 человек, в том числе 79 — за минувший день. В ковид-центры 20 июня госпитализировали 14 пациентов.
По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 218 пациентов, на амбулаторном — 643.
Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5988 человек, за сутки умер один инфицированный.
ИА REGNUM ранее сообщало, в России продолжаются исследования вакцины от коронавируса, которая будет давать защиту от нескольких штаммов SARS-CoV-2 сразу.
Читайте также: Глава Центра имени Гамалеи рассказал о важности ревакцинации