Москва, 21 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Большинство жителей России (69%) выразили мнение, что неравенство в доходах граждан слишком велико. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Этой точки зрения чаще придерживаются люди с высшим образованием (76%); с низким потребительским статусом (75%); жители городов-миллионников, Москвы и Санкт-Петербурга (79% и 78% соответственно) и сторонники КПРФ (84%).

Не ощущает слишком большой разницы в доходах российских граждан 11% опрошенных. По мнению 55%, государство должно сокращать разницу в доходах между людьми. Не видят такой необходимости 14% респондентов.

Опрос по телефону проведён 8 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти две три жителей России (63%) уверены, что лучше тратить деньги по минимуму и стараться копить.

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