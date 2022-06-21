Цюрих, Швейцария, 21 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Правила по допуску трансгендеров к соревнованиям пересмотрят Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 21 июня сообщает Reuters.

Цитата из видео на YouTube Трансгендеры в большом спорте

Отмечается, что ФИФА ведёт процесс консультаций по новой политике и пересмотру правил гендерного отбора. Совет World Athletics, в свою очередь, обсудит изменение правил в конце года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация плавания (FINA) утвердила новые ограничения на участие трансгендеров в соревнованиях по водным видам спорта среди женщин.