Париж, 21 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не принял прошение об отставке премьер-министра Элизабет Борн, которое она ему ранее подала. Об этом 21 июня сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Уточняется, что французский лидер отказался принимать отставку действующего главы правительства страны, чтобы оно «продолжало выполнять свои задачи».

Также указывается, что Макрон собирается в связи с этим встретиться с лидерами политических партий Франции для того, чтобы попытаться отыскать «возможные конструктивные решения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.