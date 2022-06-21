Кызыл, 21 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Туве с 27 июня по 1 июля пройдут масштабные антитеррористические учения силовых ведомств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные регионального управления ФСБ.

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В тренировках примут участие подразделения спецназа и силы антитеррора, дислоцированные в регионе. На полигоне Кара-Хаак, а также в ряде муниципалитетов силовики отработают вопросы огневой, горной, тактико-специальной подготовки, беспарашютного десантирования, а так далее.

«В рамках тренировок планируется использовать также авиацию, вертолеты и другие боевые транспортные средства. Оперативный штаб региона просит жителей не волноваться и сохранять спокойствие», — отметили в правительстве.