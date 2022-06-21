Уфа, 21 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Начальником отделения ГИБДД ОМВД России по Янаульскому району Башкирии назначен капитан полиции Эдуард Ахмадишин. Об этом 21 июня сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Yarregion.ru ГИБДД

Соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел по Башкирии.

Отмечается, что Ахмадишин родился 1 января 1981 года в селе Бураево Бураевского района Башкирии. В 2015 году стал выпускником Казанского юридического института. В 2001 году начал службу в органах внутренних дел. До момента назначения занимал должность старшего государственного инспектора БДД ОГИБДД ОМВД России по Янаульскому району.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что советник юстиции Евгений Гуслов назначен на должность Башкирского природоохранного межрайонного прокурора.